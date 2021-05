Regina King à la réalisation du film Bitter Root

Et Bryan Edward Hill au scénario

Annoncé en 2019, nous avons enfin des nouvelles du projet d'adaptation du comic book d'Image Comics, Bitter Root, par le studio Legendary. Regina King vient d'être officialisé à la réalisation du projet, elle dont le premier film, One Night in Miami, a été acclamé l'année dernière. On se souvient que c'est également elle qui tenait le rôle d'Angela Abar dans la série Watchmen d'HBO.

Le film sera écrit par Bryan Edward Hill , qui n'est pas étranger aux comics puisqu'il en a déjà écrits, notamment sur les séries Detective Comics et Titans. C'est également lui qui devrait relancer la franchise Power Rangers au cinéma, du côté d'eOne et Hasbro.

La comic book Bitter Root est l'oeuvre du trio Chuck Brown, David F. Walker, et Sanford Greene, et suit une famille noire de chasseurs de monstres dans le New York des années 1920. La série est publiée en France par HiComics.