[Sorties Comics] Mercredi 12 Mai

Panini Comics

Nouveau tome de notre trimestriel consacré cette fois aux plus grands événements de l'année 1973. La mort de Gwen Stacy, la première apparition de Thanos, l'affrontement entre Avengers et Défenseurs et les premiers pas de Blade sont au programme… entre autres. Et toujours une superbe couverture d'Alex Ross ! Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 121-122, Iron Man (1968) 55, Captain Marvel (1968) 29, Defenders (1972) 10, Avengers (1963) 118, Ghost Rider (1973) 1, Tomb of Dracula (1972) 10 et Vampire Tales (1973) 2 (Satana), précédemment publiés dans SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1973, JE SUIS THANOS, BEST OF MARVEL : CAPTAIN MARVEL, DEFENDERS : L'INTÉGRALE 1973, GHOST RIDER : L'INTÉGRALE 1972-1974, MARVEL OMNIBUS : TOMB OF DRACULA 1 et inédit.

Prix : 7.99€