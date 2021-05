Sony vient de révéler le premier trailer de Venom : Let There Be Carnage. Après plusieurs délais, le studio semble enfin activer la machine promotionnelle avec ces images de la suite du film de 2018. Réalisé par Andy Serkis, on retrouve donc Tom Hardy dans la peau d'Eddie Brock et surtout le premier aperçu de Carnage interprété par Woody Harrelson. Fan de symbiotes, voici la bande annonce :

VF :

VO :

Venom : Let There Be Carnage devrait sortir en salles le 20 octobre 2021. Petit bonus avec cette affiche dévoilée en même temps que le trailer :