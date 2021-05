[Preview VO] Justice League Last Ride #1

Prévu comme un titre digital-first avant que DC ne change ses plans, Justice League Last Ride met en avant un monde où un événement tragique a brisé la confiance et les relations de la plus grande équipe de la planète. Mais pour faire face à une menace d'envergure, les héros vont devoir se retrouver pour sauver la Terre.

Écrit par Chip Zdarsky et dessiné par Miguel Mendonça, Justice League Last Ride #1 est à découvrir dès demain pour $3.99 avec la couverture régulière de Darrick Robertson et pour $4.99 avec la variant de Mendonça.