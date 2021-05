Super Crooks débutera au festival d'Annecy

Des nouvelles de l'adaptation du comic book Super Crooks en série TV, alors que Mark Millar nous annonce qu'elle sera présentée en avant-première au festival international du film d'animation d'Annecy, qui se déroulera du 14 au 19 juin.

Nous sommes impatients que le monde découvre l'adaptation en série animée de Super Crooks plus tard dans l'année. Ce comic de braquage avec super-pouvoirs est Blind é d'action et raconté en 13 épisodes de 30 minutes produits par Bones. inc. Les fans pourront avoir un premier aperçu de cette série très attendu au festival d'Annecy en juin.