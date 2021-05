Trailer pour la seconde partie de la saison 5 de Lucifer

Fatigué d'être le « Seigneur des Enfers », Lucifer Morningstar abandonne son royaume et s'en va à Los Angeles où il est propriétaire d'une boîte de nuit appelé « Lux ». Lucifer a reçu le don de contraindre les gens à révéler leurs pensées les plus profondes. Un soir, Lucifer assiste au meurtre d'une chanteuse pop devant son club. Il décide donc d'aller à la recherche du coupable et croise sur son chemin une policière nommée Chloe Decker, qui résiste à son don et lui met des bâtons dans les roues.



Pendant que Lucifer Morningstar et Chloe Decker font équipe pour trouver le meurtrier, Dieu envoie sur Terre l'ange Amenadiel pour convaincre Lucifer de retourner régner sur l'Enfer.