Invincible renouvelée pour deux saisons supplémentaires

C'est la bonne nouvelle du jour ! Alors que le final de la saison 1 est disponible aujourd'hui, on apprend qu'Amazon a renouvelé la série Invincible pour deux saisons supplémentaires.

Le co-créateur du comic book, Robert Kirkman, n'a pas tardé à s'exprimer sur le sujet.

Je suis très reconnaissant envers Amazon pour le soutien et l'implication dont ils font preuve à l'égard d'Invincible. Le comic book est vraiment une lettre d'amour au genre que Cory (Walker) et moi-même avant lu et aimé en grandissant, et c'est gratifiant de voir nos personnages prendre à nouveau vie à travers une série animée. Nous sommes plus qu'enthousiastes de continuer cette histoire pour au moins encore deux saisons.