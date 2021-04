Vincent Kartheiser sera Scarecrow pour la série Titans

La saison 3 de Titans introduira de nouveaux éléments ou personnages de l'univers de Batman , et parmi eux, Jonathan Crane /Scarecrow ! On sait désormais qui interprétera le vilain, il s'agira de Vincent Kartheiser. L'acteur est plutôt connu dans le monde des séries TV, notamment pour ses rôles dans Angel et Mad Men.

Selon la description du personnage, "Crane est un résident de l'Asile D'Arkham qui est connu pour terroriser la ville de Gotham City en utilisant des toxines qui exploitent les phobies de ses ennemis".

Nous avons déjà connu deux versions de Scarecrow par le passé, Cillian Murphy dans Batman Begins et The Dark Knight, et David W. Thompson dans la série Gotham.