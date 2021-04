Carrefour lance une collection Marvel Dark à petit prix

Une nouvelle collection de comics à petit prix va voir le jour, du côté des grandes surfaces Carrefour. À partir du 4 mai, 10 albums à 2,99 euros composeront cette collection estampillée Marvel Dark. Et sombre elle le sera, puisque comme nous allons le voir, les albums seront majoritairement tirés de séries Marvel Knights ou MAX.

Les albums feront tous 240 pages, incluant du contenu éditorial sur les personnages concernés. Voici leurs contenus détaillés, et l'on remercie au passage Comicsblog d'avoir été déniché ces informations.

1. Black Widow : Les mini-séries Black Widow : The Things They Say About Her (2004) et Black Widow : Pale Little Spider (2002), ainsi qu'un numéro individuel, le #9 de la série de 2014.

2. Daredevil : Les deux mini-séries Daredevil : Redemption (2005) de David Hine et Michael Gaydos, et Daredevil/Spider-Man (2001) de Paul Jenkins et Phil Winslade.

3. Deadpool : Les mini-séries Night of the Living Deadpool (2014), Return of the Living Deadpool (2014) et les numéros Deadpool Team-Up #892, #894 et #897.

4. Dr Strange : La mini-série Strange (2004) de JMS et Brandon Peterson, et le numéro #17 de la série régulière de 2015.

5. Ghost Rider : L'arc Ghost Rider : Road to Damnation (2005) de Garth Ennis et Clayton Crain, et les quatre premiers numéros de la série Ghost Rider de 2006.

6. Jessica Jones : On retrouve ici les numéros #11 à #14 de la série The Pulse de Bendis et Gaydos, la mini-série Jessica Jones : Blindspot de Kelly Thompson et Mattia de Iulis, et le numéro indivuel What If Jessica Jones Had Joined The Avengers.

7. Punisher : Les deux mini-séries en cins numéros Punisher : In the Blood (2011) de Rick Remender et Roland Boschi, et Punisher : Nightmare (2013) de Scott Gimple et Mark Texeira.

8. Thanos : Thanos Rising (2013) de Aaron et Bianchi, Thanos Annual #1 (2014) de Starlin et Lim, et Thanos: Là Haut un Dieu.

9. Venom : Les dix premiers numéros de la série de 2003, deux arcs par Daniel Way et Francesco Herrera/Paco Medina.

10. Wolverine : Les numéros #13 à #19 de la série de 2003, par Greg Rucka et Darick Robertson . Wolverine #41 de Stuart Moore et C.P. Smith et Wolverine #56 de Jason Aaron et Howard Chaykin.

Un très joli programme qui devrait plaire à de nombreux lecteurs souhaitant découvrir ces personnages et des mini-séries qui ne sont pas forcément les plus récentes. En espérant que cette initiative donne envie aux nouveaux lecteurs d'aller creuser un peu plus dans les publications Marvel disponibles en librairie.