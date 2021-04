Marvel dévoile ses deux titres pour le Free Comic Book Day

Alors que le Free Comic Book Day sera à nouveau perturbé en 2021 (comme on le voit en France avec une date décalée au 11 septembre), Marvel dévoile les couvertures et les détails de ses deux titres gratuits à paraître le 14 août. Il s'agit de Free Comic Book Day 2021: Avengers/Hulk et Free Comic Book Day 2021: Spider-Man/Venom.

Chaque numéro contiendra deux histoires, sur des personnages différents, qui seront en lien avec des intrigues à venir plus tard dans l'année. Celles-ci lanceront de "nouvelles ères excitantes" pour les héros concernés. Les scénaristes des numéros seront Jason Aaron (Avengers) et Chip Zdarsky (Daredevil), accompagnés des dessinateurs Iban Coello (Venom) et Greg Smallwood (Moon Knight). Les couvertures sont signées Ryan Ottley et Patrick Gleason.