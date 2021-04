Deux nouveaux groupes ajoutés à la saison 3 de Doom Patrol

Alors que Doom Patrol deviendra exclusive à HBO Max pour sa troisième saison, l'univers va continuer de s'étendre et de grandir avec l'introduction de deux groupes bien connus des lecteurs de comics : la Confrérie de Dada et la Dead Boy Detective Agency. Ajoutant au casting de la série pas moins de huit nouveaux personnages !

Mais la version télévisée n'a pas fini de nous surprendre et d'amener sa touche à l'univers de Doom Patrol, en transformant la confrérie, en sororité ! Cette bande de vilains un peu absurde créée par Grant Morrison est donc réimaginée en Sisterhood of Dada, dont fera partie Malcolm, interprété par Micah Joe Parker. Byron Shelley devient une femme nommée Shelley Byron/The Fog, et sera interprétée par Wynn Everett. Miles Mussenden sera Lloyd Jefferson/Frenzy, Anita Kalathara sera Holly McKenzie/Sleepwalk, et enfin, Gina Hiraizumi sera Sachiko/The Quiz.

La Dead Boy Detective Agency, créée par Neil Gaiman dans The Sandman , sera donc également de la partie avec ses trois membres. Les fantômes des deux enfants décédés, devenus enquêteurs, que sont Edwin Payne et Charles Rowland, seront respectivement joués par Ty Tennant et Sebastian Croft. Et leur amie medium Crystal Palace, sera elle interprétée par Madalyn Horcher.

Une saison 3 qui n'a toujours pas de date de diffusion, mais qui s'annonce déjà extrêmement intéressante.