Une couverture variante de J. Scott Campbell pour Wonder Girl #1

L'un des évènements du mois de mai chez DC Comics, ce sera l'arrivée de la nouvelle série Wonder Girl, qui mettra en scène le nouveau personnage de Yara Flor, introduit lors de Future State. Pour l'évènement, l'artiste J. Scott Campbell signe une couverture variante au format 1:25, qui rend hommage aux autres amazones qui portent l'héritage des titres Wonder Girl et Wonder Woman .

On y retrouve les deux premières Wonder Girl, Donna Troy et Cassie Sandsmark, ainsi que Diana et sa mère et reine, Hyppolite.

La série est écrite et dessinée par Joëlle Jones, qui signe également la couverture principale. L'autre variante est signée Bilquis Evely. Sortie prévue le 18 mai.