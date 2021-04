Retour des sorties exclusives au cinéma en 2022 pour WarnerMedia

Depuis décembre dernier et la sortie de Wonder Woman 1984, WarnerMedia a fait le choix de diffuser ses films en simultané au cinéma et sur la plateforme de streaming HBO Max. Conséquence de la crise sanitaire et de la fermeture de beaucoup de salles de cinémas, qui s'étalera sur toute l'année 2021. Mais ce n'est pas forcément un mode de diffusion qui est parti pour s'installer et durer, comme le souligne le CEO du groupe, Jason Kilar.

Il est assez raisonnable de pense qu'un gros... disons un gros film DC... il est assez raisonnable de penser que celui-ci sortirait d'abord exclusivement en salles, et ensuite irait quelque part comme HBO Max après avoir été au cinéma.

En termes de gros films DC, on pense bien sûr à The Batman de Matt Reeves, qui sortira en 2022. Et c'est sans doute ce film que le CEO de WarnerMedia a en tête. Mais il est également revenu sur le mois de décembre et le choix fait pour Wonder Woman, qui laisse peut-être, à l'entendre, quelques regrets.