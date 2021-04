Sony Pictures signe un contrat avec Netflix

Le studio Sony Pictures passe aussi la vitesse supérieure en terme de streaming, et annonce un partenariat avec la plateforme Netflix. Là où Disney et WarnerMedia ont créé leurs propres plateformes, Sony assure le coup et rejoint un géant du marché pour la diffusion de son catalogue de films. L'accord prendra effet à partir de 2022, et stipule que les films de Sony seront disponibles sur Netflix juste après leur passage au cinéma.

Cet accord ne concernera malheureusement (mais logiquement) que le marché américain, les films ne seront pas disponibles sur notre Netflix français. La plateforme de streaming aura également la priorité pour choisir les films qu'elle souhaite, parmi ce que Sony compte sortir directement en streaming, et pourra avoir accès au catalogue plus Ancien . Sony, en revanche, pourra continuer à vendre certains de ses produits à d'autres services concurrents. On rappelle que jusqu'à présent, le studio s'était attaché les services de Starz, qui a encore des films dans sa catalogue, comme Spider-Man: Far From Home.

En termes de propriétés Marvel, cela veut donc dire que Mobius sera concerné par ce deal, mais ce ne sera pas le cas pour Venom: Let The Be Carnage et Spider-Man: No Way Home, qui sont toujours prévus cette année. Mais tous les prochains films de cette franchise Spider-Man , passeront bien sous les termes de cet accord.

Enfin, à l'inverse, on peut se demander si Netflix va également avoir envie d'investir dans des projets portés par Sony, ce qui pourrait donner naissance à de belles surprises à l'avenir. Notamment du côté de la licence Spider-Man .