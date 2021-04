Lenno lance son projet de livre M42

Dans une nouvelle année où la plupart des évènements et rassemblements sont à nouveau compromis, l'agence Lenno, à qui l'on doit notamment les salons GeekFest (dont MDCU est partenaire) et Animasia, essaie de se renouveler et de trouver d'autres moyens d'apporter la culture geek à tous. C'est ainsi qu'est né un projet de livre, intitulé M42, qui traite de la pop culture, de tous ses univers et facettes. Et ils ont besoin de nous, puisque le projet est lancé par le biais du financement participatif.

La campagne Ulule a été lancée aujourd'hui pour ce premier volume consacré à la thématique de la Magie et de la Sorcellerie. Vous y retrouverez de nombreux articles divers et variés, par des spécialistes et passionnés du genre, sur différents versants tels que le cinéma, la littérature, les femmes et la magie, le bestiaire fantastique, histoire/patrimoine, jeu de rôle, et les industries créatives africaines. 200 pages de lecture à la fois enrichissante et ludique, pour un très bel objet de collection à ajouter à votre bibliothèque.

On vous en parle parce qu'il s'agit d'un très beau projet que nous soutenons, mais également car nous y avons participé ! Julien et Alexandre de la team MDCU ont réalisé un article pour ce livre, une interview de la Magie elle-même, axé sur l'univers des comics ! Nous sommes très fiers de participer à ce projet et espérons qu'il s'aura trouver son public.

Il ne nous reste plus qu'à vous encourager à aller jeter un oeil sur tous les détails du projet sur la page Ulule, et à participer si votre coeur de geek passionné vous en dit.