Warner Bros. annule le film New Gods et le spin-off d'Aquaman

Coup dur pour l'adaptation des New Gods de DC Comics, portée par Ava DuVernay et Tom King ! Alors que l'on n'entendait plus parler du film, Warner Bros. vient officiellement débrancher la prise et d'annuler complètement le projet en développement. Même chose pour le spin-off de l'univers d'Aquaman, The Trench.

Voici la déclaration officielle du studio :

Parmi nos projets DC, certains titres en développement, dont New Gods et The Trench, n'iront pas plus loin. Nous remercions nos parternaires Ava DuVernay, Tom King, James Wan et Peter Safran pour leur temps et leur collaboration durant ce processus et avons hâte de les retrouver pour continuer notre partenariat sur d'autres histoires DC. Les projets resteront entre leurs mains s'ils devaient reprendre dans le futur.

New Gods est développement depuis 2018, avec Ava DuVernay à la réalisation, et à l'écriture au côté de Tom King. King continue bien sûr à écrire des comics, alors que DuVernay est sur un autre projet DC, l'adaptation de Naomi à la télévision, pour The CW.

The Trench devait être un spin-off à Aquaman, apportant une touche d'horreur à l'univers, avec ces créatures des profondeurs. Le scénario était écrit par Noah Gardner et Aidan Fitzgerald, avec James Wan et Peter Safran à la production. Wan reste bien sûr à la tête d'Aquaman 2.

Si ces films n'ont pas trouvé leur place dans le planning de la Warner Bros. pour le moment, une porte reste néanmoins ouverte pour un possible retour à l'avenir.