Wonder Woman à la tête de la JSA

Un nouveau clip du prochain film d'animation de Warner Bros Animation et DC Entertainment, Justice Society: World War II, nous montre une Wonder Woman meneuse d'équipe, qui donne les directions à suivre et le plan d'attaque à la JSA.

Le film sort le 27 avril en digital et le 11 mai en physique. On y verra Barry Allen être envoyé dans la passé, et aider la JSA lors de la seconde guerre mondiale.