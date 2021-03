Bart Allen arrive enfin dans la série The Flash

Il y aura un membre de plus dans la famille des Flash ! À partir du 150ème épisode de la série, le personnage de Bart Allen, aussi connu sous les noms de code Impulse et Kid Flash , fera son apparition et deviendra un personnage régulier de la série The Flash . C'est l'acteur qui s'est fait connaître avec À tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours, Jordan Fisher, qui interprétera le personnage dans la série désormais doyenne du fameux ArrowVerse.

Voici la description officielle du personnage : "Bart est l'adolescent le plus rapide de la planète ! Mais à cause de son tempéramment impulsif, les parents abasourdis que sont Barry et Iris auront fort à faire pour apprendre à leur nouveau fils les vertus de la patience. Mais c'est un défi qu'ils devront relever pour que leur famille travaille ensemble dans le but d'arrêter la plus grosse menace qu'a connu l'équipe Flash à ce jour."

On note donc un changement majeur pour le personnage, puisqu'il sera ici le fils des Allen, alors que dans les comics, il en est le petit-fils venu du futur. L'épisode 150 qui verra ses débuts sera le 17ème de la septième saison actuellement en diffusion, dont le cinquième est d'ailleurs diffusé ce soir, sur The CW.