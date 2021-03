Thor: Love and Thunder s'offre Russell Crowe

Un nouvel acteur de renom rejoint Marvel Studios, alors que la présence de Russell Crowe est confirmée pour la quatrième volet de Thor , Love and Thunder. Sa participation au film devait être gardée secrète, mais des photos volées sur le tournage ont révélé sa présence au côté d'autres membres du casting et de la production. On ne sait pour le moment pas quel rôle tiendra l'acteur.

Des photos prises sur le tournage en Australie ont déjà spoilé d'autres caméo surprises, comme par exemple la présence de Melissa McCarthy, qui reprendra le rôle de Hela, interprété par Cate Blanchett dans Thor: Ragnarok. Cela fera partie de la suite de la fameuse pièce de théâtre, dans laquelle Matt Damon avait interprété un faux Loki . On sait également que Mjolnir sera de retour, ce qui pour le coup n'est pas un gros spoiler, puisque Jane Foster devrait devenir la nouvelle Thor .

Parmi les autres rumeurs non confirmées, on s'attend également au retour de Jeff Goldblum, dans le rôle de Grandmaster. Toujours réalisé par Taika Waititi, Thor: Love and Thunder devrait sortir en mai 2022, si tout va bien, vous connaissez la chanson désormais.