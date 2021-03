Travaux dans la section dossiers de MDCU

On avance, on avance

Bonsoir à tous,

L'arrivée de la section jeux de société s'étant bien déroulée, il est temps de parler avenir et de se plonger dans un nouveau projet pour MDCU. Pour le coup, il ne sera d'ailleurs pas entièrement nouveau puisqu'il s'agira plutôt d'un retour. En effet, plusieurs membres du staff sont actuellement en train de retaper les articles de notre section dossiers. Il s'agit d'une partie historique de MDCU, qui a vu passer beaucoup d'articles passionnants, par de nombreux auteurs différents, mais qui avait dû être mise de côté suite à la présence de dossiers qui n'étaient plus à jour mais aussi (et surtout), suite à la disparition de nombreuses images. Rassurez-vous, il ne sera plus mis de côté bien longtemps. Reupload des images, mises à jour des informations, réorganisation des rubriques... nous avançons chaque jour un peu plus afin de vous proposer son retour dans les meilleurs délais.

À noter d'ailleurs que les dossiers seront repostés au fur et à mesure sur la home de MDCU, afin de ne rien manquer de nos avancées et de découvrir/redécouvrir tous ces travaux, petit à petit. Nous avons d'ailleurs commencé dès ce soir, avec le dossier sur les acteurs qui ont interprété Superman.

Excellente continuation sur MDCU.