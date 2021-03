James Gunn explique pourquoi King Shark est un grand requin blanc

Si vous avez vu le trailer de The Suicide Squad, vous avez pu remarquer que la version retenue pour King Shark est la version du Grand Requin Blanc et non celle du grand requin marteau. Pour ceux qui se posent la question, sachez qu'il y a une raison à ce choix. Et c'est cette fois encore l'ami James Gunn qui nous explique le pourquoi du comment. Voici ce qu'il a déclaré :

J'ai fait des tests avec le design du requin marteau, que j'adore et que je voulais utiliser, à l'origine. Mais avoir les yeux sur les côtés si éloignés l'un de l'autre rendait les interactions avec les autres personnages incroyablement bizarres. On ne pouvait pas vraiment le voir regarder les autres personnages et les plans avaient tendance à être trop larges.

Voilà pour la petite anecdote.