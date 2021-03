[Critique] Invincible S01E01-E03

Retrouvez-nous aujourd'hui pour la critique des 3 premiers épisodes de la nouvelle série d'Amazon Prime : "Invincible" adapté du comics du même nom Par Robert Kirkman, le papa de The Walking Dead.

L'avis de Jeff

Sans doute le comics le plus connu de Robert Kirkman après The Walking Dead, son adaptation en dessin animé était donc attendu de pied ferme par les fans d'autant plus que les trailers semblaient indiquer que l'univers de Kirkman allait bel et bien être respecté. Est-ce que ces trois premiers épisodes ont confirmé le pressentiment que nous avons pu avoir lors de la campagne promotionnel ? Oui !

Il faut être honnête, le produit n'a que peu de défauts et ce, que cela soit en tant que dessin animé ou en tant qu'adaptation. Concernant le premier point, l'animation reste de qualité malgré un côté un peu "épuré". Un petit défaut qui n'empêche pas d'avoir ses scènes d'action assez époustouflantes. Même chose du côté du doublage qui, en VO, offre une belle brochette d'acteurs dont le talent n'est plus à prouver pour la plupart d'entre eux.

Pour ce qui est du produit en tant qu'adaptation, il y a également de quoi être satisfait. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers d'Invincible, cela va au-delà du simple produit qui joue avec les codes des super-héros. Il y a de nombreux rebondissements de qualité, un univers complexe, des personnages attachants (ou détestables au possible !) avec, en plus, une grosse quantité de sang et de mots doux. Forcément, l'adapter en animé soulevait donc de nombreuses questions. Dieu merci, tout comme pour The Boys, Amazon n'a pris aucun gant. Les scènes gores le sont tout autant, les bastons sont peut-être mêmes encore plus violentes et les "putain" et autres sont bien présents.

Amazon a su prouver une fois encore qu'ils savaient comment faire une bonne adaptation. Les fans devraient être ravis. Quant à ceux qui n'avaient pas encore mis le nez dans ce superbe univers, c'est le moment ou jamais d'autant plus que le premier épisode est, finalement, très représentatif de l'ensemble de la série. Lui donner sa chance est donc tout-à-fait possible.

Note : 4.5/5

L'avis de Meestake

Après des mois d’attente et une hype qui n’a fait que monter pour ma part, Amazon dévoile enfin sa série animée Invincible. J’avais lu les 2-3 premiers tomes il y a quelques temps, je m’en souvenais vaguement donc j’ai regardé avec beaucoup de curiosité et quel pied ! On suit donc Mark Grayson, ce jeune à la Peter Parker , un peu nerd, rempli de bonnes intentions en pleine découverte de ses pouvoirs, fils du plus grand super-héros de la planète. La série est très efficace : l’installation est ultra rapide, en même temps les codes du genre super-héroïque sont maintenant bien connus des spectateurs et la série en joue habilement. J’avais d’ailleurs oublié à quel point les personnages créés par Robert Kirkman étaient aussi « parodiques ».

Pour ceux qui ne savaient pas à quoi s’attendre, le twist du premier épisode dévoile le vrai visage de la série et les épisodes suivants déroulent l’action rapidement. Y’a de la grosse bagarre, de la tendresse, des mystères disséminés ça-et-là, des relations bien écrites entre les personnages. On ne s’ennuie pas, le rythme est très bien géré entre moments de vie et scènes pures de super-héros, les moments dramatiques sont bien contre-balancés par des scènes plus légères. Invincible présente une galerie très vaste de personnages mais ils ont tous leur moment pour briller (même le vilain anecdotique du troisième épisode est stylé).

Petit point faible : l’animation qui est parfois un peu simple et statique (quelques scènes quand Mark est en plein vol). Sinon la BO est plutôt sympa, entre thèmes assez classiques de super-héros et musiques plus pop, urbaines. Gros point fort de la série : le casting vocal incroyable (avec Jason Mantzoukas, aka Adrian Pimento, en Rex Splode et ça, ça suffit à mon bonheur).

La série a confirmé toutes les attentes que j’avais après les différents trailers. Le show d’Amazon réussit à nous plonger très rapidement dans un monde riche et déroule un fil rouge prenant pour la saison (même quand on le connait en ayant lu les comics) tout en proposant des épisodes denses. Comme Mark Grayson, on passe par pas mal d’émotions durant ces 3 épisodes. J’adore déjà suivre les aventures d’Invincible, c’est une très grande réussite pour moi.

Note : 4.5/5

L'avis de Cyrille

Une nouvelle adaptation de comics pour 2021, à savoir la série Invincible de Robert Kirkman. Cette série suit Mark Grayson, un jeune adolescent qui découvre ses super-pouvoirs et apprends à jongler entre sa vie de super-héros et sa vie personnelle comme Spider-Man . D’ailleurs, cette série renoue avec l’esprit des premiers comics Spider-Man tout en étant plus moderne. C’est donc un vrai plaisir de retrouver cette ambiance, mais rassurez-vous, il y a un twist qui pimente le tout. Côté animation, bien que l’on ait des images fixes par exemple quand ils volent, cela s’améliore par la suite notamment avec des effets derrière eux. De même pour la CGI, au début, elle est assez faiblarde mais s’arrange au fur et à mesure. Après on part sur des épisodes de 40 minutes mais néanmoins il y a quand même un vrai travail et on sent qu’ils se familiarisent avec le chara-design au fur et à mesure des épisodes.

D’ailleurs, la série est bien gore, même si ce n’est pas forcément un défaut car ça reflète la réalité de ce monde. Au niveau des personnages, on a une écriture assez efficace. En même temps, ce genre de dialogue a toujours été le point fort de Kirkman, surtout que le casting fait un magnifique travail dessus. De même qu’il y a un peu d’humour mais celui-ci est bien dosé. La musique, elle, est très bien incluse dans les épisodes c’est vraiment un très bon point.

En conclusion, on a un très bon début de la série Invincible qui s’annonce prometteur. Même si l’animation est un peu faiblarde, elle s’améliore au fur et à mesure. Vivement la suite.

Note : 4.5/5