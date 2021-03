[Sorties Comics] Mercredi 24 Mars

Delcourt



Mark Waid aime le genre super-héros. Depuis Flash et surtout Kingdom Come (avec Alex Ross), il aime repousser les limites du genre en trouvant un angle particulier.

Le Plutonien était le plus grand super-héros sur Terre. Véritable protecteur de l'humanité, il incarnait le Bien. Cette époque est révolue. D'exceptionnels, ses actes et ses sacrifices sont devenus monnaie courante. L'ingratitude, l'indifférence et les moqueries des Humains sont désormais son quotidien. Déçu et trahi, le Plutonien a juré de détruire ce pour quoi il aurait auparavant donné sa vie.

