BRZRKR décroche des adaptations en film et série animée

Avec Keanu Reeves à l'écriture et tant que personnage principal du comic book BRZRKR, ce n'était qu'une question de temps avant que l'on entende parler d'adaptations sur petit ou grand écran. Et c'est Netflix qui s'est positionné pour transposer la série de BOOM! Studios, à la fois en tant que film, mais également en série d'animation.

Keanu Reeves interprétera donc forcément son personnage dans le film, et doublera également celui-ci dans la série. À côté de cela, il sera également à l'affiche de Matrix 4, et sans doute de John Wick 4, dans un futur proche.

BRZRKR fera douze numéros en tout, est co-écrite par Matt Kindt, et dessinée par Ron Garney. On y suit le personnage de B, un guerrier immortel qui est sur terre depuis plus de 1000 ans, et qui accepte de travailler pour le gouvernement, en échange de réponses sur le mystère de son existence.