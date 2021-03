Le film Zatanna confirmé, une scénariste déjà engagée

Il y a quelques jours, une présentation du groupe AT&T à ses investisseurs teasait un certain nombre de projets DC dont un certain film Zatanna. Il faut croire que le projet est en bonne voie puisque Variety a dévoilé qu'Emerald Fennell a été engagée pour écrire le script du long-métrage.

Il s'agit d'une belle arivée pour Warner puisque la réalisatrice a récemment rencontré le succès avec son premier film Promising Young Woman qui a reçu 5 nominations aux Oscars dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario original. Quelques jours après la mise en ligne de la Snyder Cut et la fin de tournage de The Batman , les affaires reprennent de plus belle pour le DCEU. Zatanna devrait donc faire sa première apparition sur grand écran dans son propre film, on attend maintenant impatiemment de savoir qui interprètera la célèbre magicienne.

On rappelle aussi qu'une série Justice League Dark par JJ Abrams est en développement mais que les deux projets devraient être indépendants.