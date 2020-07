Un film solo Zatanna en préparation ?

En plus de Justice League Dark

D'après le site web DCEU Mythic, un nouveau film solo serait en préparation du côté de DC Comics et de la Warner Bros., consacré à un personnage qui n'a pas encore eu droit à sa version cinéma, à savoir la magicienne Zatanna ! Le film semblerait être indépendant du Justice League Dark de J.J. Abrams, lui aussi développement, alors que le personnage fait bien sûr partie de l'équipe.

Un film sur Zatanna avait déjà été l'objet de rumeurs en 2018, en même temps que d'autres personnages féminins comme Supergirl et Batgirl . Supergirl semble être au point mort alors que Batgirl est officiellement en développement, avec la scénariste de Birds Of Prey, Christina Hodson. Zatanna est une puissante sorcière créée en 1964 dans Hawkman #4, dont la spécificité est de réciter ses sorts à l'envers. Nous avons déjà pu la voir dans les séries animées Batman, Justice League et Young Justice , ainsi que dans la série TV Smallville.

Si la rumeur s'avère vraie, le projet pourrait être annoncé rapidement, dès la convention DC Fandom qui aura lieu le 22 août et nous réserve, à n'en pas douter, quelques surprises.