Les ennemis de Spider-Man à l'honneur sur les covers de juin

Il s'agit aujourd'hui d'une pratique régulière chez Marvel Comics, l'éditeur a dévoilé une nouvelle série de couvertures variant à thème pour le mois de juin. Cette fois-ci, les vilains de l'univers de Spider-Man se frotteront à divers héros sur une vingtaine de covers différentes.

Au programme, Rhino sera face à Hulk sur Immortal Hulk #47 par Declan Shalvey, Daredevil #31 verra un affrontement entre Shocker et Matt Murdock puis Natacha Bustos imaginera un face-à-face entre Shang-Chi et King Cobra. Enfin, la couverture de Miles Morales : Spider-Man #27 oppose le jeune héros à Lady Octopus , dans un costume qui rappellera le film Into the Spider-Verse.