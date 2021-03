Falcon et le Soldat de l'Hiver a débuté aujourd'hui et on parle déjà de la prochaine série du MCU avec la première affiche de Loki qui vient d'être dévoilée. Elle sortira sur Disney+ à partir du 11 juin prochain.

L'affiche a été dévoilée par les deux acteurs Tom Hiddleston (Loki) et Owen Wilson (Mobius M. Mobius) dans une petite vidéo où ils se comparent au duo Sam Wilson/Bucky Barnes, avec toujours beaucoup d'humour.