Un film Hourman serait en développement chez Warner Bros.

Ce ne sont pas les projets DC Comics en développement du côté de la Warner Bros. qui manquent, et pourtant, un autre vient s'ajouter à la longue liste. Et ce n'est pas le moins surprenant puisqu'il s'agit d'un long-métrage sur le personnage d'Hourman ! Selon Variety, le studio aurait déjà engagé le duo Gavin James et Neil Widener pour écrire une première version du scénario.

Le personnage de Rex Tyler a été créé en 1940 dans Adventure Comics #48, comme un scientifique qui découvre une drogue lui permettant de décupler sa force et ses capacités durant une heure. Il rejoindra rapidement l'équipe de la Justice Society of America, et à partir de Crisis on Infinite Earths, dans les années 80, ce sera son fils Rick qui prendra le relais.

Ce ne sera pas la première adaptation du personnage sur un écran puisque celui-ci est apparu dans deux séries du ArrowVerse de la CW. DC's Legends of Tomorrow pour deux épisodes, sous les traits de Patrick J. Adams. Et bien sûr, Stargirl, récemment, avec les deux versions de Rex et Rick, joués par Lou Ferrigno Jr. et Cameron Gellman. On ne sait pas, pour le moment, si ces acteurs seront repris pour ce projet de film.