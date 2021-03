Vidéos promo pour Batwoman, Flash et Black Lightning

Des videos promotionnelles en rafale pour le ArrowVerse de la chaine The CW. On débute avec Batwoman et son épisode 8 de la saison 2, intitulé Survived Much Worse, qui sera diffusé ce dimanche 21 mars.

Les capacité de Batwoman sont testées comme jamais auparavant, alors qu'Alice est toujours à la recherce de Kate. Sophie et Jacob ciblent Coryana, et Luke et Mary confrontent un invité inattendu.

Du côté de The Flash , la saison 7 a débuté il y a peu et l'épisode 4 sera diffusé mardi prochain, le 23 mars. Il s'intitule Central City Strong.

Flash doit gérer le retour surprise d'Abra Kadabra à Central City. Le vilain est de retour dans le but de se venger et de régler des comptes. Pendant ce temps, Allegra fait face à une situation compliquée et Caitlin suspecte que quelque chose ne va pas avec Frost. Iris est forcée de se confronter à un sombre moment de son passé.

Enfin, du côté de Black Lighting, le prochain épisode diffusé le 12 avril sera le septième de la saison 4, et la tentative de lancer un spin-off consacré au personnage de Painkiller. L'épisode en question est ce que l'on appelle un "backdoor pilot", et porte logiquement le nom du héros, interprété par Jordan Calloway.