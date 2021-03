Premier aperçu d'Eclipso pour la série Stargirl

Annoncé il y a quelques temps, Eclipso sera l'un des nouveaux vilains de la saison deux de Stargirl. Il sera interprété par l'acteur Nick Tarabay, et en voici le tout premier aperçu !

Et il ne sortira pas de nulle part puisque qu'a été introduit, à la fin de la première saison, le cristal noir qui contient son essence. Voici la description officielle du vilain : "physiquement imposant et menacant. Très froid et empli d'obscurité, Eclipso exploite les failles des autres, se délectant de l'impure et de l'immoral, se nourrissant sadiquement du côté sombre de l'humanité". Tout un programme !

La saison 2 de Stargirl débute cet été sur The CW.