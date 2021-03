Les Avengers de retour dans Heroes Return

Marvel Comics laissait encore planer le mystère quant au one-shot final qui viendrait conclure l'arc Heroes Reborn 2021. Il est aujourd'hui levé : Heroes Return #1 de Jason Aaron et Ed McGuinness mettra en scène le retour des Avengers qui viendront s'opposer au Squadron Supreme of America.

Un nom pour ce one-shot qui n'étonnera personne puisqu'il reprend finalement la même trame que celle de l'événement original de 1996. Dans ce numéro de conclusion, le Squadron sera opposé à "une équipe de super-héros vendu d'un autre monde" avec bon nombre de Vengeurs récents : Captain America avec une barbe, Thor dans son costume plus classique, un jeune Starbrand, Black Panther également plus rétro, Blade et le Phoenix.

Une équipe que l'on peut voir sur la couverture de Leinil Francis Yu qui formera une fresque avec les couvertures des 3 numéros précédents de l'événement. On le rappelle, Heroes Reborn met en scène un monde dans lequel les Avengers n'ont jamais existé. Il débutera en mai et durera 7 numéros avant ce one-shot final Heroes Return.