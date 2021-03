[Review VF] Marvel Zombies Résurrection

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Marvel Zombies Résurrection. Le numéro est écrit par Phillip Kennedy Johnson et est dessiné par Leonard Kirk. Il est sorti le 10 février pour 18 euros. Il contient les titres US Marvel Zombies: Resurrection (2019) et Marvel Zombies: Resurrection (2020) 1-4.

Galactus s'apprête à revenir sur Terre, mais il s'est arrêté à l'entrée du système solaire. Quand les Fantastiques, les Avengers et les X-Men partent découvrir pourquoi, une terrible surprise les attend… Les Marvel Zombies sont de retour et seul Peter Parker peut redonner espoir à la planète.

Ce n'est pas Carol , plus maintenant.

Marvel Zombies. Un titre qui est entré dans la légende pour son principe mais dont les qualités et les défauts varient énormément d'un tome à l'autre. Du coup, était-il nécessaire d'en rajouter une couche ? Dans un sens, il y a une volonté de passer à autre chose, tant au niveau du scénario qu'au niveau de l'approche générale de l'oeuvre. Le scénariste l'a dit lui-même par le passé : "je savais que je voulais aller dans une toute autre direction que la publication d'origine". Là où cela coince, c'est que ce qu'il entend par là c'est, finalement, retirer l'humour lié à cet univers. Or, pour beaucoup... c'était la seule chose à retenir d'une bonne partie des anciens tomes... Reste donc à voir ce que nous avons à nous mettre sous la dent avec ce tome Marvel Zombies Résurrection.

De manière générale, si ce n'est au niveau de l'humour, la recette est à peu près la même. Le point de départ est intéressant dans le sens où on part du principe qu'il est dangereux de voir Galactus s'approcher de la Terre mais qu'il est tout aussi inquiétant de ne plus le voir bouger. Il y a pas mal de personnages de l'univers Marvel, beaucoup d'action et, forcément, beaucoup de massacres. Par contre, on se permet moins de choses. Design des personnages, meurtres sanglants... tout est en version allégée. Ce n'est pas ici que nous verrons Wasp se faire arracher la tête. Tout cela pour dire que les fans verront sans doute une différence mais sans être perdus pour autant. Si vous avez aimé les anciens Marvel Zombies, il y a des chances pour que vous appréciez celui-là. Par contre, si vous n'aviez pas aimé le titre à l'époque, vous pouvez d'ores et déjà passer votre chemin.

Merci d'avoir veillé sur les enfants. Maman est là, maintenant.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé par Leonard Kirk est plutôt bon... dès lors qu'il ne touche pas aux zombies. Pour ce qui est de ces derniers, on est tout de même sur une version très "gentille" des créatures. Ils n'ont rien à voir avec ce que l'on a déjà pu voir par le passé, avec avec la cover de l'ouvrage ou même avec ce qui a été fait dernièrement sur DCeased du côté de DC Comics. Pour le reste, il n'y a rien à redire.

En bonus, vous trouverez les variant covers ainsi que les biographies des auteurs.