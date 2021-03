[Sorties Comics] Vendredi 12 Mars

Urban Comics



Pas de note

Arisa Rasora, reine pirate et tante de d'Isra, a été vaincue, et le roi Nokil Maresh a invité son fils à rentrer de son exil forcé. Mais pour le prince Maxim, l'heure n'est pas encore venue de retrouver le royaume du Londres Rouge. Il doit d'abord faire ses preuves à Verose, et prouver à tous qu'il n'est pas qu'un héritier sans talent. Lorsqu'il entend parler d'un tournoi appelé « la Nuit des couteaux », il y voit l'occasion rêvée d'enfin affirmer sa bravoure et son honneur aux yeux de tous. Déterminé, il a bien l'intention de se présenter aux épreuves parmi les soldats, les pirates, les voleurs et les citoyens en tous genres, et de remporter cette joute magique durant laquelle tant ont déjà perdu la vie. Personne n'a jamais atteint la dernière étape. Il veut être le premier. L'avenir du prince se joue maintenant.

Prix : 14.5€