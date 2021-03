Doom Patrol : Michelle Gomez sera Madame Rouge pour la saison 3

Après Sabrina et Doctor Who

Une nouvelle méchante rejoint la série Doom Patrol pour sa saison 3, en la personne de Madame Rouge ! Elle sera interprétée par l'actrice Michelle Gomez, que l'on a vu récemment dans Chilling Adventures of Sabrina, également dans le rôle d'une méchante.

Le personnage a été créé en 1964 dans Doom Patrol #86. Laura De Mille est une actrice de théâtre qui développe deux personnalité opposées, le bien et le mal, après un accident de voiture. Elle sera recceuillie par Le Cerveau et Monsieur Mallah, pratiquant une opération sur elle pour ne conserver que sa personnalité maléfique. Elle développera ensuite la capacité d'allonger ses membres à volonté.

En plus de Sabrina, Gomez a également incarnée une méchante dans Doctor Who (Missy/The Master), et elle a joué récemment dans The Flight Attendant d'HBO. Il s'agit de la première grosse annonce de casting pour la saison 3 de Doom Patrol, dont nous avons encore peu d'infos.