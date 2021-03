Un nouveau jeu vidéo retro pour les Tortues Ninja

Le studio Dotemu et Nickelodeon annoncent leur collaboration sur un nouveau jeu vidéo TMNT, intitulé Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Le jeu est développé par Tribute Games, qui nous a déjà offert Scott Pilgrim vs. the World: The Game, et s'inspirera fortement des anciens jeux des premières consoles, qui ont fait le bonheur des joueurs par le passé. On y retrouve les graphismes et la musique d'époque, le sens d'orientation du jeu, et quelques autres petites caractéristiques qui parleront aux amateurs, notamment le fait de pouvoir balancer un ennemi vers l'écran.

Pour ne rien gâcher, et comme à l'époque, le jeu s'inspirera majoritairement de la série animée Tortues Ninja de 1987, avec une nouvelle version du générique très connu et apprécié, enregistrée par Mike Patton.

Il n'y a pas encore de date de sortie pour le jeu, mais celle-ci se fera sur PC et consoles.