[Sorties Comics] Mercredi 10 Mars

Auteurs : Hickman, Schiti, Caselli…



Suite à la dispute entre Iron Man et Captain America, il n'y a plus d'Avengers. Alors, qui a sauvé la Terre face aux Incursions qui menacent de détruire l'univers entier ? Découvrez la nouvelle Cabale de Thanos !

(Contient les épisodes US Avengers (2013) 35-39 et New Avengers (2013) 24-28, précédemment publiés dans MARVEL NOW! : AVENGERS – TIME RUNS OUT 1-2)

Prix : 32€