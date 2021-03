Des photos du nouveau costume pour Spider-Man: No Way Home

Quelques photos qui nous parviennent du tournage de Spider-Man: No Way Home, le troisièle volet de la saga, dévoilent un nouveau costume pour le tisseur.

Ce n'est pas le premier changement de costume du Spider-Man du MCU, qui a déjà eu droit à plusieurs versions depuis son introduction dans Captain America: Civil War, sans parler des versions Iron Spider et Spider-Man Noir.

Spider-Man: Now Way Home est toujours en tournage, et il y a toujours beaucoup de mystère autour du projet, avec de nombreuses rumeurs, pour le moment démenties, sur la présence des anciens Peter Parker à l'écran, pour accompagner Tom Holland.