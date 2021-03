Une séquence du final de WandaVision coupée au montage

Quelques jours après la diffusion du final de WandaVision, le réalisateur de la série, Matt Shakman, est revenu sur cet épisode durant l'émission Fatman Beyond de Kevin Smith. Il révèle notamment que toute une séquence a été coupée du final, mettant en scène les personnages plus secondaires de Monica Rambeau, Darcy Lewis et Ralph Bohner.

On avait toute une séquence où Darcy, Monica et Ralph retrouvent les enfants, et ils sont dans la maison d'Agatha, et ils pensent qu'ils devraient peut-être voler le Darkhold dans le sous-sol parce que les enfants l'ont vu là quand ils y étaient retenus prisonniers. Ils descendent chercher le livre, et alors qu'ils s'apprêtent à l'attraper, le lapin saute devant le livre. Et ils disent, 'Oh c'est Senor Scratchy, il est trop chouette !". Et alors ils le caressent et il siffle et il y a cette transformation du genre loup-garou de Londres qui se passe où le lapin devient un grand démon.