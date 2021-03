[Sorties Comics] Mardi 09 Mars

Graph Zeppelin



Pas de note

L'âge hyborien, un monde sauvage régi par le glaive. Une terre de héros tels que Conan le Cimmérien, Kull le Conquérant et… Red Sonja, la diablesse à l’épée, la guerrière d’Hyrkanie. Cette héroïne rousse à la fine lame, capable de tenir tête aux guerriers les plus téméraires revient… Ou plutôt débute car c’est ici que tout commence !



Cet opus contient le premier épisode de The Savage Sword of Conan (1974) avec Esteban Maroto, Ernie Chan et Neal Adams à la table à dessins et les sept premiers épisodes de Marvel Feature Presents : Red Sonja, parus chez Marvel, de novembre 1975 à novembre 1976.



Le premier volume d’une série incontournable, prévue en 3 tomes !

Prix : 16€