Une vidéo de tournage pour la série Ms. Marvel

Un vidéo de tournage de la série TV Ms. Marvel a fait surface sur la toile. On voit l'actrice Iman Vellani, qui interprète le rôle titre de Kamala Khan, escaladant le porche d'une maison. Ce qui est notable, c'est qu'elle porte un costume rouge et bleu proche de celui de Captain Marvel. Ce n'est pas la première qu'on la voit dans ce costume qui semble avoir été fabriqué par elle-même, et c'est même cohérent avec les comics puisque Kamala est une grande fan de Carol Danvers . La première apparence qu'elle prend d'ailleurs, lorsqu'elle découvre ses pouvoirs de métamorphe, est celle de Captain Marvel .

Vellani reprendra d'ailleurs son rôle dans le film Captain Marvel 2, la fan devrait donc rencontrer son idôle.

Ms. Marvel sera diffusé sur Disney+, comme le reste des séries du MCU.