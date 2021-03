Urban Comics fête les 10 ans de Flashpoint avec de nouvelles sorties

L'évènement qui a chamboulé toute l'histoire des publication de l'éditeur DC Comics, Flashpoint, fête déjà ses dix ans en 2021. Pour l'occasion, Urban Comics va proposer de nouvelles parutions autour de cette histoire, en commençant en juin avec la sortie d'une réédition Collector de Flashpoint, et d'un tome prequel. Puis en juillet, avec le début du Monde de Flashpoint.

L'édition des 10 ans contiendra les 8 numéros principaux de Flashpoint de Geoff Johns et Andy Kubert, ainsi que le numéro #8 de la série The Flash de l'époque, tel que contenu dans la première édition. Mais on y retrouvera ici tous les crayonnés de Kubert, pour un volume de 368 pages, vendu au prix de 35 euros. Sortie prévue le 18 juin 2021.

Concernant Flashpoint : Le Prélude, ce tome comprendra la mini-série en 6 numéros The Flash : Rebirth, qui signait le retour fracassant de Barry Allen , par Geoff Johns et Ethan Van Sciver. On y retrouvera également les 12 numéros de la série régulière lancée ensuite par Johns et Francis Manapul (sans le numéro 8, contenu dans l'édition classique de Flashpoint), et The Flash Secret Files #1. 496 pages pour 35 euros, également prévu pour le 18 juin.

On sait qu'au-delà de la série principale, Flashpoint c'était également de nombreuses mini-séries se déroulant dans ce nouveau monde, pour la plupart inédites en France. Urban va donc enfin nous les proposer avec Le Monde de Flashpoint, dont le premier tome sortira le 2 juillet 2021. Il contiendra Flashpoint Batman : Knight of Vengeance #1-3, Flashpoint Deadman & The Flying Graysons #1-3 ; Flashpoint Deathstroke & The Curse of the Ravager #1-3 et Flashpoint Secret Seven #1-3. 272 pages au pris de 23 euros.

On rappelle que Flashpoint a une place particulière pour Urban Comics, puisque l'éditeur a débuté ses publications à ce moment-là, en 2012, avec le nouvel univers des NEW 52, résultat de ce Flashpoint.