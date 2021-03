Premières images de la série Jupiter's Legacy

L'une des prochaines adaptations de Mark Millar à l'écran, ce sera la série Jupiter's Legacy, sur Netflix. Et après un premier teaser annonçant le projet et la date de sortie, la plateforme de streaming vient de dévoiler un premier aperçu des acteurs en costume, dans une très jolie vidéo faisant le parallèle entre les dessins de Frank Quitely et les rendus à l'écran.

Au niveau des acteurs et de leurs personnages, on retrouve Blackstar (Tyler Mane), Hutch (Ian Quinlan), Sheldon Sampson (Josh Duhamel), Brandon Sampson (Andrew Horton), Lady Liberty (Leslie Bibb) et Walter Sampson/Brainwave (Ben Daniels), entre autres.

Jupiter's Legacy débutera le 7 mai 2021 sur Netflix.