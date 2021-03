[Zap' MDCU] Sorties du 24/02/2021: Legion of Super-Heroes

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 24 février! Chez Marvel, on a été voir The Amazing Spider-Man et c'est pas glorieux. Chez DC Comics, c'est la dernière semaine officelle de Future State et on a été lire les conlusions de Dark Detective, Legion of Super-Heroes, Batman/Superman et Suicide Squad. En indés, on a testé la série Stray Dogs chez Image et on a lu le one-shot Buffy The Vampire Slayer: Faith chez Boom! Studios.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) INSIDE THE VAULT Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Mahmud Asrar Couverture de Leinil Yu Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Mahmud Asrar Couverture de Leinil Yu

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) No Exit Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Mark Bagley Couverture de Mark Bagley Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Mark Bagley Couverture de Mark Bagley

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Superman: House of El Ecrit par Phillip Kennedy Johnson Dessiné par Scott Gowlewski Couverture de Yanick Paquette Ecrit par Phillip Kennedy Johnson Dessiné par Scott Gowlewski Couverture de Yanick Paquette





(1) Chapter 2: Trust Ecrit par Gene Luen Yang Dessiné par Scott McDaniel, Ben Oliver et Stephen Segovia Couverture de David Marquez & Alejandro Sanchez Ecrit par Gene Luen Yang Dessiné par Scott McDaniel, Ben Oliver et Stephen Segovia Couverture de David Marquez & Alejandro Sanchez





(1) The Confluence Part 2 Ecrit par Brandon Thomas Dessiné par Daniel Sampere Couverture de Daniel Sampere Ecrit par Brandon Thomas Dessiné par Daniel Sampere Couverture de Daniel Sampere

LES GRANDS DE L'INDé