Deux fausses affiches pour The Boys

Pour le film Dawn of the Seven

Alors que la saison 3 est actuellement en tournage, le créateur de The Boys a dévoilé deux fausses affiches pour la série, qui s'intègrent dans l'univers de celle-ci. Elles font la promotion du film Dawn of the Seven, tourné dans la série et présentant l'origine de l'équipe des Seven, dirigée par Homelander.

Les deux affiches mettent en avant Homelander (Antony Starr) et Starlight (Erin Moriarty). On y retrouve également le logo Vought Studios, qui ressemble étrangement à celui d'un certain Marvel Studios.

On peut également y voir une référence à l'affiche du film Justice League avec Aquaman qui portait le message "Unite the Seven". D'autant plus si on se souvient que dans la série, un certain Joss est appelé pour réécrire le scénario du film.