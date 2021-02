Bruce Timm s'exprime sur la création de Batman la relève

Souvenez-vous ! Nous nous approchions à grands pas de l'année 2000. La série Batman, la série animée est terminée et la Warner Bros confirme qu'il n'y aura pas nouveaux épisodes. Et là, BOUM ! Batman Beyond débarque et offre un tout nouvel univers aux batfans. Aujourd'hui encore, la série fait souvent partie des bons souvenirs d'enfance des personnes nées vers la fin des années 80.

Si nous en reparlons, c'est parce que Bruce Timm est revenu sur le processus créatif du dessin animé ! De quoi avoir plus de détails sur l'envers du décor de l'une des dernières séries du Timmverse. Voici ce qu'il a déclaré :

Nous avons essayé de ne pas tomber dans le piège du "voilà le Joker 2000", "voilà le Double-Face 2000". En fait, il y avait une certaine pression afin que nous prenions cette direction, parce que le studio pensait que cela serait un bon moyen pour les enfants d'accrocher au dessin animé, mais nous voulions faire quelque chose de nouveau. Nous voulions débarquer avec des vilains qui faisaient vilains de Batman mais tout en étant totalement nouveaux. La chose la plus proche que nous ayons des personnages préexistants, ce sont les motards anarchistes appelés les Jokers, dont le look est plus ou moins basé sur celui de l'ancien, et mort depuis longtemps, Joker. Alors nous avons également évité ce piège pour les personnages secondaires. Bruce Wayne aurait pu importer la mémoire d'Alfred dans l'ordinateur afin qu'Alfred survive, dans un sens, ou on aurait pu dire Dick Grayson est à présent ceci et il fait cela. Le seul personnage de l'ancien casting qui revient, plus ou moins, aux côtés de Bruce Wayne , c'est Barbara Gordon , qui est devenue Commissaire Gordon . C'était un concept trop soigné pour le laisser passer.

Alors ? Plutôt intéressant, pas vrai ?

Pour ceux qui veulent en savoir encore plus, sachez que vous avez encore quelques détails supplémentaires ici.