[Review VF] Batman Arkham : Double Face

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Arkham : Double Face. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 12 février pour 28 euros. Il contient les titres US Detective Comics #66, 68, 80, 187 + Batman #81, 234 + Batman Annual #14 + Batman Legend of the Dark Knight #28-30 + Batman: Black and White #1 + Two-Face: Crimes and Punishment + Joker's Asylum: Two-Face + Batman and Robin #23.1.

Autrefois procureur au physique avenant et à la carrière prestigieuse, Harvey Dent est désormais un être défiguré, fou et dangereux, utilisant une pièce à la face rayée pour influencer ses choix et sa carrière criminelle. Pour Batman , il est l'un des pires échecs de sa carrière : un allié passé du côté obscur. Il est aussi un avertissement : combien de temps le Chevalier Noir pourra-t-il tenir face à une société résolument corrompue ?



Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler de la collection en elle-même. Cette dernière fait partie de l'initiative d'Urban Comics de multiplier les parutions Batman . Pour cela, l'éditeur a mis en place deux collections, une collection Mythologie qui se concentre sur un point précis du batverse (la Batcave , Gotham City etc) et une collection Arkham qui, pour résumer le plus simplement du monde, se concentre sur un super-vilain. A noter d'ailleurs que, visiblement, on ne va pas uniquement se concentrer sur ceux qui sont envoyés à Arkham puisque le tome 3 sera sur le Pingouin qui, de son côté, est envoyé neuf fois sur dix à Blackgate et non à Arkham lorsqu'il se fait coffrer. Et comme vous l'aurez déjà compris, le premier tome de cette nouvelle collection tourne autour de Double-Face donc.

Mon visage ! L'acide en a rongé toute une moitié ! Je suis hideux !

Le choix des oeuvres est intéressant, représentatif du personnage et, la plupart du temps, inédit en France. Cet opus est donc une excellente nouvelle pour les amateurs de Dent. Les différentes histoires permettent de retracer les différentes époques (autrement dit de celle où il s'appelait Harvey Kent à aujourd'hui) mais également d'étudier les différentes facettes du personnages (sans mauvais jeu de mot). On peut ainsi remarquer qu'à l'origine, la dualité était poussée à l'extrême avec un Dent qui pouvait tantôt dévaliser une banque, tantôt attaquer des malfrats et donner leur butin à des orphelinats. Un côté "gentil" qui est peut-être un petit peu plus oublié aujourd'hui dans le sens où si la pièce de Dent tombe sur la bonne face, il va surtout s'abstenir de faire quelque chose de mal, mais il ne va pas faire quelque chose de bien pour autant.

De manière générale, les récits sont tous très bons et extrêmement intéressants à suivre pour quiconque aime le personnage (le Batman Annual #14 qui met en avant l'alliance Dent/Batman/Gordon est un chef d'oeuvre). Finalement, il n'y a que deux défauts dans l'ouvrage. L'un est lié à l'ancienneté de certaines histoires, l'autre est lié au format. Concernant le premier défaut, il s'agit de la présence de certaines facilités scénaristiques. Le fait que Dent soit soigné (physiquement) mais qu'une explosion le fasse redevenir exactement comme avant et hautement improbable. L'autre défaut concerne le fait que l'on se tape un grand nombre de fois la scène de l'acide sur le visage de Dent puisque, finalement, vous l'avez dans l'histoire originelle, les revisites de l'histoire et même dans des scènes flashback. La situation a beau être légèrement différente et avoir une autre mise en scène, il est vrai que l'on va fréquemment sauter ces passages. Bien sûr, le format permet difficilement d'éviter ce petit désagrément.

- Une partie de nous veut te remercier, Adrian... Mais l'autre veut te buter. - Hé ! Dure décision. - Pas vraiment, Adrian. C'est simple comme pile et face.

Pour ce qui est de la partie graphique, vous avez du bon et du moins bon, du vieux et du plus récent. A partir de Batman #234, les dessins gagnent néanmoins déjà en modernité. Pour ceux qui ont du mal avec les vieux dessins, ces derniers ne représentent donc qu'un petit quart de l'opus. Après, la qualité reste néanmoins au rendez-vous et, de manière générale, le rendu final est clairement bon. Et, bien sûr, un tel ouvrage est également l'occasion de voir l'évolution physique du personnage. On peut ainsi remarquer que le personnage avait durant un sacré bout de temps sa face verte presque reptilienne. Une chose qui paraissait pourtant très lointaine et qui n'est presque plus utilisé de nos jours puisque l'on aura plus tendance à privilégier un effet "grand brûlé". Enfin, les covers sont également bonnes et intéressantes à étudier. On notera d'ailleurs la présence de covers très connues comme celle de Batman #50.

Pour ce qui est des bonus, vous avez les biographies des auteurs ainsi qu'une introduction. En somme, la partie éditoriale est donc assez légère pour un opus qui est à placer dans la catégorie Anthologie. On aurait clairement aimé en avoir plus (d'autant plus qu'il y a matière à en dire plus).