Tasha Huo au scénario du film Red Sonja

Ça avance doucement mais sûrement du côté du film consacré au personnage de Red Sonja par le studio Millenium Films. Après avoir annoncé le réalisateur Joey Soloway il y a quelques temps, c'est maintenant une scénariste qui débarque sur le projet, en la personne de Tasha Huo. Celle-ci est également sur l'écriture de deux autres projets, pour Netflix, une série TV Tomb Raider et une série prequel à Witcher, intitulé Blood Origin.

Millenium travaillerait actuellement dans le but de trouver des diffuseurs à l'international, ils ont notamment présenter ce projet ce film à l'European Film Market. L'étape du casting devrait également débuter assez rapidement.

Joey Soloway a laissé un commentaire sur le choix de Tasha Huo, que voici :

J'aime Red Sonja depuis toujours et je me sens honoré d'aider à développer son histoire et son parcours au cinéma. Il ne pourrait pas y avoir de meilleur moment dans notre monde pour la façon qu'a Red Sonja de manier ses pouvoirs et sa connexion avec la nature et notre planète. Elle est une ancienne héroïne avec une vocation épique, et traduire cela à l'écran est un rêve devenu réalité pour moi en tant que réalisateur. Je suis impatient de travailler avec Tasha sur sa vision.