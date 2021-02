Un comic book sur le groupe Blondie chez Z2

L'éditeur américain Z2 Comics prévoit la sortie d'un comic book consacré au groupe de musique Blondie. L'ouvrage s'intéressera à la formation du groupe, et sera narré à travers ses célèbres chansons. Au niveau de l'équipe créative, on retrouve un duo bien connu du côté des comics de super-héros avec Jimmy Palmiotti et Amanda Conner, récemment annoncés sur une série Red Sonja. C'est John McCrea qui s'occupera de l'aspect graphique.

Blondie: Against the Odds sera disponible à l'automne 2021.

"Je crois qu'il serait impossible de faire preuve du respect et de la représentation viscérale que méritent Blondie et la scène musicale New Yorkaise sans l'avoir vécu. Ma vie c'était les comic books et la musique et il n'y avait pas de moments plus excitants dans ma vie que lorsque Blondie montait sur scène. Amanda et moi nous éclatons à raconter l'histoire du groupe et de comment ils sont passés de petits clubs à une sensation mondiale inarrêtable." nous dit Palmiotti.

"En grandissant (et, franchement, encore maintenant), parmi les choses que j'aimais il y avait la musique, les héros de comic books, le style ultra-cool, et un sens de l'humour sauvage et étrange. Blondie représente toutes ces choses, et quand j'écoute leur musique, je ne peux pas ne pas danser. Ou si je dois rester assise et travailler de longues heures, je ne peux pas ne pas remuer sur ma chaise. En tant qu'adolescente, Debbie Harry était l'une des super-héroïne que je voulais devenir. En réalité, je veux toujours grandir pour devenir elle." nous confie, à son tour, Amanda Conner.