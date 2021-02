Trailer et date pour la série M.O.D.O.K.

La série assez originale autour du personnage Marvel de M.O.D.O.K., qui sera réalisé en animation "stop-motion", a enfin une date de diffusion sur la plateforme de streaming Hulu. La série débarque le 21 mai, annonce qui est accompagnée du premier trailer de la série, que voici :

Dans Marvel's M.O.D.O.K., le super-vilain mégalomaniaque M.O.D.O.K. a longtemps couru après son rêve de conquérir le monde. Après des années d'échecs à combattre les plus grands héros de la Terre, M.O.D.O.K. a mené son organisation A.I.M. à la ruine. Démis de ses fonctions de leader de l'A.I.M., tout en devant gérer un mariage et une vie de famille chancelants, le Mental Organism Designed Only for Killing est confrontré à son plus grand défi : la crise de la quarantaine !